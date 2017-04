Doctorul acordeoanelor

Ioan Dosocil, in varsta de 71 de ani, este unul dintre putinii mesteri din Bacau care mai repara si acordeaza instrumente muzicale. In atelierului bacauanului este mereu agitatie. Zeci de lautari ii trec pragul cu acordeoanele sau tobele defecte. „Repar orice instrument muzical. Cel mai mult sunt cautat de lautarii care canta la nunti. Daca li se strica sau li se dezacordeaza acordeonul, imediat dau fuga la mine, ca ei trebuie sa cante ca sa le iasa banu’“, ne-a declarat Ioan Dosocil.

Mesterul a facut scoala de reparat instrumente muzicale la Timisoara, in urma cu mai bine de 50 de ani. A inceput sa lucreze de la varsta de 19 ani. „Am fost repartizat la Bacau si trebuia sa repar instrumente muzicale aflate in perioada de garantie. Mi-a placut orasul si nu am mai plecat de aici“, explica Dosocil.

Face solzii de peste sa cante

El poate acorda sau repara orice instrument muzical. „Am acordat candva chiar si o dramba. Nu multa lume stie sa faca asa ceva. Dramba, ca sa o acordezi, trebuie calita, sa capete elasticitate“, ne-a explicat bacauanul.

Naiul este un alt instrument pe care doar Ioan Dosocil stie cum sa il faca sa sune corect. „Se incarca si se descarca tuburile cu ceara. E o chestiune de finete“, a mai spus mesterul. Acesta sustine ca la fel de complicat este sa acordezi un fluier. „La fluier se infunda gaurile vechi si se fac altele noi. Distanta dintre gauri da muzicalitate sunetului“, a precizat Dosocil.

El acordeaza si clopotei, prin subtierea sau ingrosarea metalului din care sunt facuti, si spune ca poate transforma solzii de peste in intrumente muzicale. „Metoda este strict secreta“, a precizat mesterul.

Concerte in atelier

Din atelierul lui Ioan Dosocil se aud in fiecare zi acorduri muzicale. Lautarii care vin sa-si ia instrumentele acordate ori reparate nu se dau dusi acasa pana nu le testeaza in fata mesterului.

„Nu e zi fara concert. Se aduna cate trei-patru lautari in atelierul meu si trag cate o cantare de rasuna toata strada. Multi sunt lautari rromi care vin de pe strazile Parisului sau ale Berlinului si canta de mama focului tango, vals sau muzica populara romaneasca. Majoritatea nu stiu nicio nota muzicala, dar fac adevarate demonstratii de talent“, ne-a povestit Ioan Dosocil.

De multe ori, mesterul este trezit in toiul noptii de lautari carora li s-au defectat viorile, tobele sau acordeoanele in mijlocul unei nunti. „«Hai, dom’le, ca te asteapta nuntasii. Hai ca nu mai avem la ce canta» imi spun lautarii“, povesteste Dosocil. Fara sa stea pe ganduri se urca in masina, cu polizoare, clesti si toate uneltele necesare in astfel de interventii, si porneste spre nuntile ramase in pana de muzica.

Venituri

„N-am murit de foame“

Ioan Dosocil sustine ca meseria pe care o practica nu este una foarte banoasa. „Nu m-am umplut de bani, dar nici n-am murit de foame“, spune bacauanul cand este intrebat cat castiga pe luna.

Desi este cunoscut ca fiind unul dintre cei mai buni specialisti in domeniu, tarifele practicate de Ioan Dosocil sunt mici. De exemplu, pentru acordarea unei viori, bacauanul cere cateva zeci de lei. Atelierul acestuia se gaseste la intersectia strazilor Alexandru cel Bun cu Miron Costin si este deschis de luni pana vineri intre orele 8.00-18.00. (Olimpia FILIP)

EVZ Joi, 30 August 2007