Câştigător în ring, dar înfrînt în lupta cu viaţa / Multiplu campion de box, în gunoaiele Bacăului

“Nu am furat nimic de la nimeni, nu am fost la Poli ţie niciodată. Doar patima alcoolului o am”, spune Florin Hîrcea, care a fost coleg cu Vaştag, Doroftei şi fraţii Simion

Florin Hîrcea. Un nume care, în urmă cu vreo zece ani, era pe buzele oricărui iubitor de box. Azi, este doar un om de 42 de ani, îmbrăcat cu haine de la alţii, murdar, cu pantofii rupţi, nebărbierit de multă vreme, care trage cu saţ dintr-o ţigară fără filtru la una din ghenele de gunoi ale Bacăului. Mai păstrează încă trăsăturile fizice masculine ale sportivului de altadata. Oamenii din zonă îl cheamă la tot felul de munci care necesită efort fizic. Cîteva lei, ţigări sau o sticlă de tărie sînt suficiente pentru ca omul să care cu spinarea spre ghena de gunoi a cartierului caloriere ruginite sau bucăţi de moloz rămase în urma demolărilor. Zilnic stă la acelaşi tomberon de pe strada Alexandru cel Bun şi asteaptă să fie chemat la muncă. Nimeni nu ştie că, de fapt, „Florin – omul de la gunoi” a boxat de zeci de ori pentru Rom=nia şi este multiplu campion naţional la box.

De zeci de ori pe podium

Mai bine de zece ani, Hîrcea a luat peste 30 de medalii la box. El recunoaşte că adevăratul său “adversar” a fost alcoolul. “Da, m-a înfrînt alcoolul pînă la urmă. ~n viaţa asta, doar el m-a doborît!”, explică bărbatul. ~n ’84 Hîrcea a fost campion naţional, antrenat de Relu Auraş, în ’86, ’87 şi ’88, a luat mendalia de bronz la Centura de Aur, ’89 – vicecampion naţional. ~n ’92 – din nou argint la Campionatul Naţional, ’93 tot argint, ’94 bronz. A avut meciuri în Bulgaria, Iugoslavia, Turcia şi la europenele din Finlanda. “Acolo am boxat cu un ucrainian. ~n Iugoslavia am luat locul I. L-am bătut pe campionul balcanic de la acea vreme”, îşi aminteşte Hîrcea. La acestea se mai adaugă Cupa Bucovinei, a Bucureştiului, a Deltei şi a Brăilei, argint la Turneul Prieteniei doi ani la rînd şi în 1997, Mănuşa Litoralului, ultimul său meci.

Tovăraş cu Vaştag, Doroftei şi fraţii Simion

Îşi aminteşte şi acum de foştii săi prieteni. „Eram în lotul naţional cu Vastag şi Doroftei. Ei au avut o altă traiectorie în viaţă. A mea a luat-o în jos rău de tot. A lor a urcat. Cîndva, mergeam cu ei în cantonamente, la concursuri de tot felul. ~mi amintesc că pe Marian Simion l-am închis, din greşeală, în saună la Braila. Nu l-am văzut că e înăuntru, am crezut că nu mai e nimeni şi am încuiat uşa. Noroc că a ţipat şi i-a deschis cineva, că altfel îl găseam fiert pînă dimineaţă”,, rîde fostul sportiv. Cel mai mult ar dori să se întilnească cu Valerică Ivanovici, primul său antrenor, şi cu fiica sa, Anca Georgiana, pe care nu a mai văzut-o de ani buni. „Am o fată de 17 ani. Stă cu maică-sa la Turnu Severin. Aş vrea s-o mai văd, că mi-e dor tare de ea! Dar nu am bani să ajung pînă acolo. Nici acte nu am măcar. Nici nu ştiu unde să mă duc ca să obţin ceva bani şi buletinul. Am fost cîndva şi eu căsătorit. Aveam o nevasta frumoasă, Marinela. Dar, în cele din urmă, m-a părăsit. Eu am fost vinovat! Săraca, a suferit rău lîngă mine, că eram mai tot timpul beat. Nu a avut nici o pretenţie de la mine. A plecat şi atîta tot. De atunci pentru mine au urmat zile grele. Nu am furat nimic de la nimeni, nu am fost la poliţie niciodată. Doar patima alcoolului o am”, recunoaşte cu tristeţe fostul campion.

Reacţiile antrenorilor

La auzul numelui de Florin Hîrcea, reacţiile antrenorilor au fost uluitoare: „Mi-l amintesc perfect! Un mare sportiv! La vremea aceea nu avea adversar pe masură”, a spus Anton Cojan, antrenor SCM Bacău. Cornelius Roman, un alt instructor de box, coleg de generaţie cu Hîrcea a recunoscut: „Un renume, un renume”. Aceleasi cuvinte de admiraţie au fost spuse şi de Relu Auraş, antrenorul lotului naţional de box: „Un mare talent. Un foarte mare talent, care s-a pierdut. Mare păcat!”, a spus şi acesta. (Olimpia FILIP)