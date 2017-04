Narcis Iustin Ianău: „Caut un compozitor și nu găsesc!”

Narcis Iustin Ianău, adolescentul care a impresionat o țară întreagă cu vocea sa la emisiunea „Românii au talent”, a revenit în anonimat.

Visul de a deveni vedetă s-a risipit brusc și viața lui Narcis este acum identică cu cea a colegilor săi de clasă.

„Nu am nici măcar un impresar, nici un compozitor, nu m-a căutat nicio casă de producție. Am trimis peste 20 de scrisori și nimeni nu mă bagă în seamă! Am pățit ca ăla: caut un compozitor și nu găsesc!, caut un compozitor și nu găsesc!”, râde Narcis Ianău.

De mai bine de cinci luni, contratenorul din Bacău s-a apucat de căutat compozitori pe Internet. „Nu găsesc nimic, iar casele de producție din România nici măcar nu se obosesc să-mi răspundă la e-mailuri. Cele din străinătate îmi cer să am domiciliul în Statele Unite. Ce să mai fac?”, se întreabă Narcis.

El a mai adăugat că cea mai mare bucurie pe care a avut-o după emisiunea „Românii au talent” a fost o bursă de trei luni în Germania, pe care i-a oferit-o prințul Paul al României și, soția sa, prințesa Lia.

„Am fost în Munchen, la Goethe Institut, unde am făcut cursuri de canto și de limbă germană. Am învățat multe lucruri și acum mă descurc într-o conversație în germană. La sfârșit am primit o diplomă de absolvire a școlii. Erau tineri venți din toate țările. Eu eram cel mai mic elev. Nu mi-am făcut prieteni acolo, dar am învățat multe lucruri„, a mai spus contratenorul băcăuan.

Cea mai mare neîmplinire a tânărului este că nu a reușit să cânte niciodată alături de vedeta sa preferată, Celine Dion.

În ultima lună, Narcis Ianău s-a apucat să compună singur melodii, pe care tot el le interpretează de unul singur, acasă.