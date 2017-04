George Drăgoi, fiul rapsodului Ion Drăgoi, ar fi împlinit astăzi 53 de ani VIDEO

Filed under

George Drăgoi, fiul cunoscutului violonist băcăuan Ion Drăgoi, ar fi împlinit azi 53 de ani.

Însă, acum șase ani, într-o zi de august, Dumnezeu a hotărât că sufletul său trebuie să ajungă la ceruri.

Absolvent al Liceului de muzică din Bacău și al Academiei de Muzică „Trinity” din Londra, George Drăgoi a debutat la Televiziunea Română în anul 1976, alături de tatăl său, Ion Drăgoi, în cadrul emisiunii „Tezaur folcloric”, realizată de Mărioara Murărescu.

La șase ani de la moartea soțului său, Daniela Drăgoi, recunoaște că George Drăgoi nu și-a împlinit destinul muzical, așa cum ar fi vrut. ”El nu se simțea în apele lui. În 1991 când am plecat din țară a spus că s-a săturat să cânte hora și sârba. El nu a vrut să fie un cântăreț de folclor. Visul lui era să cânte muzică clasică în frac, undeva pe o mare scenă. Cu acest vis a alergat în toată lumea asta. George nu a avut încredere în el!”, ne-a spus prin telefon din Anglia, Daniela, soția sa.

George Drăgoi a activat în cadrul unor ansambluri orchestrale de prestigiu, din țară și de peste hotare, precum Orchestra Filarmonică „Mihail Jora” și Orchestra „Plaiurile Bistriței” din Bacău, Orchestra Simfonică a Radio Televiziunii din Dublin, Orchestra Simfonică din Toronto, Orchestra Simfonică „Mozart Players” din Londra și Orchestra Simfonică din Neustrelitz, Germania.

Activitatea sa artistică a fost rasplatită în anul 1976 cu Marele Trofeu al Festivalului de la Karl Marx Stadt, Chemnitz, Germania, iar în anul 1982 cu Marele Trofeu al Festivalului Folcloric de la Schoden, Belgia.

George Drăgoi are doi fii, Bogdan și Victor. Bogdan are 30 de ani și este fotograf la o revistă din Londra, iar Victor are 14 ani şi este elev la o școală secundară din Irlanda.