Decizie a Tribunalului Bacău: 6 ani de pușcărie pentru Romeo Stavarache

Fostul primar Romeo Stavarache a fost condamnat la 6 ani de inchisoare cu executare pentru cinci infracțiuni de luare de mita. Au fost condamnați la închisoare și Liviu Cenusa, Liviu Goian și Apostol Constantin. Sentința poate fi atacată cu apel.

Decizia Tribunalului Bacău:

Condamnă inculpaţii :

1. Stavarache Romeo, pentru săvârşirea infracţiunilor de : 1. luare de mită, prev. de art. 254 alin. 1 C.pen – 1969 . cu referire la art. 6 din Legea 78/2000 cu aplicarea art. 5 N. C.pen prin recalificare din infracţiunea prev. de art. 289 alin. 1 C.pen. cu referire la art. 6 din Legea 78/2000 cu aplicarea art. 5 C.pen, la pedeapsa de 4 ani închisoare şi 4 ani pedeapsă complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art 64 lit a teza a IIa , lit .b , lit. c cod penal – 1969 , pentru suma de 810.670 lei . 2. luare de mită, prev. de art. 254 alin. 1 C.pen – 1969 . cu referire la art. 6 din Legea 78/2000 cu aplicarea art. 5 N. C.pen prin recalificare din infracţiunea prev. de art. 289 alin. 1 C.pen. cu referire la art. 6 din Legea 78/2000 cu aplicarea art. 5 C.pen, la pedeapsa de 3 ani închisoare şi 3 ani pedeapsă complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art 64 lit a teza a IIa , lit .b , lit. c cod penal – 1969 , pentru suma de 150.000 lei . 3. luare de mită, prev. de art. 254 alin. 1 C.pen – 1969 . cu referire la art. 6 din Legea 78/2000 cu aplicarea art. 5 N. C.pen prin recalificare din infracţiunea prev. de art. 289 alin. 1 C.pen. cu referire la art. 6 din Legea 78/2000 cu aplicarea art. 5 C.pen, la pedeapsa de 6 ani închisoare şi 5 ani pedeapsă complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art 64 lit a teza a IIa , lit .b , lit. c cod penal – 1969 , pentru suma de 1.259.789, 03 lei . 4. luare de mită, prev. de art. 254 alin. 1 C.pen – 1969 . cu referire la art. 6 din Legea 78/2000 cu aplicarea art. 5 N. C.pen prin recalificare din infracţiunea prev. de art. 289 alin. 1 C.pen. cu referire la art. 6 din Legea 78/2000 cu aplicarea art. 5 C.pen, la pedeapsa de 3 ani închisoare şi 4 ani pedeapsă complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art 64 lit a teza a IIa , lit .b , lit. c cod penal – 1969 , pentru suma de 70.000 lei (40.000 lei , 30.000lei) . 5. luare de mită, prev. de art. 254 alin. 1 C.pen – 1969 . cu referire la art. 6 din Legea 78/2000 cu aplicarea art. 5 N. C.pen prin recalificare din infracţiunea prev. de art. 289 alin. 1 C.pen. cu referire la art. 6 din Legea 78/2000 cu aplicarea art. 5 C.pen, la pedeapsa de 3 ani închisoare şi 4 ani pedeapsă complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art 64 lit a teza a IIa , lit .b , lit. c cod penal – 1969 , pentru suma de 100.000 lei . În baza art 33 lit a , art 34 lit b cod penal -1969 , contopeşte pedepsele aplicate în pedeapsa cea mai grea de 6 ani închisoare şi 5 ani pedeapsă complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art 64 lit a teza a IIa , lit .b , lit. c cod penal – 1969 PEDEAPSĂ DE EXECUTAT : 6 ani închisoare şi 5 ani pedeapsă complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art 64 lit a teza a IIa , lit .b , lit. c cod penal – 1969 ,

2. Goian Liviu, pentru săvârşirea următoarelor infracţiuni : 1. de complicitate la luare de mită, prev. de art.26 C. pen. raportat la art. 254 alin. 1 C.pen. – 1969 , cu referire la art. 6 Legea 78/2000 cu aplicarea art. 5 C.pen.prin recalificare din infracţiunea prev. de art.48 C. pen. raportat la art. 289 alin. 1 C.pen. cu referire la art. 6 Legea 78/2000 cu aplicarea art. 5 C.pen. la pedeapsa de 3 ani închisoare şi 3 ani pedeapsă complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art 64 lit a teza a IIa , lit .b cod penal – 1969 , 2. de complicitate la luare de mită, prev. de art.26 C. pen. raportat la art. 254 alin. 1 C.pen. – 1969 , cu referire la art. 6 Legea 78/2000 cu aplicarea art. 5 C.pen.prin recalificare din infracţiunea prev. de art.48 C. pen. raportat la art. 289 alin. 1 C.pen. cu referire la art. 6 Legea 78/2000 cu aplicarea art. 5 C.pen. la pedeapsa de 3 ani închisoare şi 3 ani pedeapsă complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art 64 lit a teza a IIa , lit .b cod penal – 1969 , 3. de complicitate la luare de mită, prev. de art.26 C. pen. raportat la art. 254 alin. 1 C.pen. – 1969 , cu referire la art. 6 Legea 78/2000 cu aplicarea art. 5 C.pen.prin recalificare din infracţiunea prev. de art.48 C. pen. raportat la art. 289 alin. 1 C.pen. cu referire la art. 6 Legea 78/2000 cu aplicarea art. 5 C.pen. la pedeapsa de 3 ani închisoare şi 3 ani pedeapsă complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art 64 lit a teza a IIa , lit .b cod penal – 1969 În baza art 33 lit a , art 34 lit b cod penal 1969 , contopeşte pedepsele aplicate în pedeapsa cea mai grea de 3 ani închisoare şi 3 ani pedeapsă complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art 64 lit a teza a II – a , lit .b cod penal – 1969 PEDEAPSĂ DE EXECUTAT : 3 ani închisoare şi 3 ani pedeapsă complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art 64 lit a teza a II a , lit .b cod penal – 1969 ,

3 .Cenuşă Liviu Vasile, pentru săvârşirea infracţiunilor de 1. de complicitate la luare de mită, prev. de art.26 C. pen. raportat la art. 254 alin. 1 C.pen. – 1969 , cu referire la art. 6 Legea 78/2000 cu aplicarea art. 5 C.pen.prin recalificare din infracţiunea prev. de art.48 C. pen. raportat la art. 289 alin. 1 C.pen. cu referire la art. 6 Legea 78/2000 cu aplicarea art. 5 C.pen. , la pedeapsa de 3 ani închisoare şi 3 ani pedeapsă complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art 64 lit a teza a IIa , lit .b cod penal – 1969 , 2. de complicitate la luare de mită, prev. de art.26 C. pen. raportat la art. 254 alin. 1 C.pen. – 1969 , cu referire la art. 6 Legea 78/2000 cu aplicarea art. 5 C.pen.prin recalificare din infracţiunea prev. de art.48 C. pen. raportat la art. 289 alin. 1 C.pen. cu referire la art. 6 Legea 78/2000 cu aplicarea art. 5 C.pen., la pedeapsa de 3 ani închisoare şi 3 ani pedeapsă complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art 64 lit a teza a IIa , lit .b cod penal – 1969 , În baza art 33 lit a , art 34 lit b cod penal -1969 contopeşte pedepsele aplicate în pedeapsa cea mai grea de 3 ani închisoare şi 3 ani pedeapsă complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art 64 lit a teza a II a , lit .b cod penal – 1969 PEDEAPSĂ DE EXECUTAT : 3 ani închisoare şi 3 ani pedeapsă complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art 64 lit a teza a II a , lit .b cod penal – 1969 ,

4. Apostol Constantin, pentru săvârşirea următoarelor infracţiuni : 1. de complicitate la luare de mită, prev. de art.26 C. pen. raportat la art. 254 alin. 1 C.pen. – 1969 , cu referire la art. 6 Legea 78/2000 cu aplicarea art. 5 C.pen.prin recalificare din infracţiunea prev. de art.48 C. pen. raportat la art. 289 alin. 1 C.pen. cu referire la art. 6 Legea 78/2000 cu aplicarea art. 5 C.pen. la pedeapsa de 3 ani închisoare şi 3 ani pedeapsă complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art 64 lit a teza a II a , lit .b cod penal – 1969 2. de complicitate la luare de mită, prev. de art.26 C. pen. raportat la art. 254 alin. 1 C.pen. – 1969 , cu referire la art. 6 Legea 78/2000 cu aplicarea art. 5 C.pen.prin recalificare din infracţiunea prev. de art.48 C. pen. raportat la art. 289 alin. 1 C.pen. cu referire la art. 6 Legea 78/2000 cu aplicarea art. 5 C.pen., la pedeapsa de 3 ani închisoare şi 3 ani pedeapsă complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art 64 lit a teza a IIa , lit .b cod penal – 1969 În baza art 33 lit a , art 34 lit b cod penal – 1969 , contopeşte pedepsele aplicate în pedeapsa cea mai grea de 3 ani închisoare şi 3 ani pedeapsă complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art 64 lit a teza a II a , lit .b cod penal – 1969 PEDEAPSĂ DE EXECUTAT : 3 ani închisoare şi 3 ani pedeapsă complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art 64 lit a teza a II a , lit .b cod penal – 1969 ,

Menţine măsura controlului judiciar pentru inculpaţii STAVARACHE ROMEO , GOIAN LIVIU şi CENUŞĂ LIVIU VASILE. În baza art. 71 cod penal -1969 interzice inculpatului STAVARACHE ROMEO drepturile prevăzute de art 64 lit a teza a II a , lit .b , lit. c cod penal – 1969 iar pentru inculpaţii GOIAN LIVIU, APOSTOL COSTANTIN şi CENUŞĂ LIVIU VASILE a drepturilor prevăzute de art. 64 lit a teza a II a , lit .b cod penal – 1969. În baza art.72 alin.1 din codul penal, deduce din pedeapsa aplicată inculpaţilor , perioada reţinerii de 24 ore , a arestului preventiv şi a arestului la domiciliu, după cum urmează: GOIAN LIVIU – reţinere de 24 ore din 26.06 . 2014 , a arestului preventiv de la 01.07. 2014 până la 03.09.2014 şi a arestului la domiciliu de la 04.09.2014 la 03 februarie 2015 CENUŞĂ LIVIU VASILE – reţinere de 24 ore din 26.06 . 2014 , a arestului preventiv de la 01.07. 2014 până la 03.09.2014 şi a arestului la domiciliu de la 04.09.2014 la 14.02.2015. STAVARACHE ROMEO – reţinere de 24 ore din 26.06 . 2014 , a arestului preventiv de la 01.07. 2014 până la 03.09.2014 şi a arestului la domiciliu de la 04.09.2014 la 03 februarie 2015 şi de la 03.03.2016 la 01.04.2016 . Dispune confiscarea de la inculpaţii STAVARACHE ROMEO , GOIAN LIVIU şi CENUŞĂ LIVIU VASILE suma totală de 810.670 lei primită prin intermediul SC INTER PRINT SRL Bacău, SC MEDIABAC SRL Bacău, SC LIGONE INTERNATIONAL SRL Suceava şi Asociaţia TOP SPORT Bacău de la S C ELECTROCONSTRUCŢIA S A – Rusu Costică , din care, de la inculpaţii STAVARACHE ROMEO şi GOIAN LIVIU până la concurenţa sumei de 317.127 lei , respectiv câte 158,563,5 lei 1 de la fiecare ; de la inculpaţii STAVARACHE ROMEO şi CENUŞĂ LIVIU VASILE până la concurenţa sumei de 116.620 lei , respectiv câte 58 .310 lei , 1 de la fiecare

Dispune confiscarea de la inculpaţii STAVARACHE ROMEO şi APOSTOL CONSTANTIN suma totală de 150.000 lei primită prin intermediul Asociaţia TOP SPORT Bacău de la S C CONEXTRUST S A – Rusu Viorel , respectiv câte 75.000 lei 1 de la fiecare

Dispune confiscarea de la inculpaţii STAVARACHE ROMEO , GOIAN LIVIU şi CENUŞĂ LIVIU VASILE suma totală de 1.259.789,03 lei primită prin intermediul SC MEDIABAC SRL Bacău, SC SSC INVEST SRL Bacău, SC DUOCO SRL Bacău, SC LIGONE INTERNATIONAL SRL Suceava şi Asociaţia TOP SPORT Bacău de la S C CONEXTRUST S A – Rusu Viorel , din care de la inculpaţii STAVARACHE ROMEO şi GOIAN LIVIU până la concurenţa sumei de 151.034,34 lei , respectiv câte 75517,17 lei 1 de la fiecare ; de la inculpaţii STAVARACHE ROMEO şi CENUŞĂ LIVIU VASILE până la concurenţa sumei de 908.754,69 lei , respectiv câte 454.377,345 lei 1 de la fiecare. Dispune confiscarea de la inculpaţii STAVARACHE ROMEO şi GOIAN LIVIU suma totală de 70.000 lei primită prin intermediul SC LIGONE INTERNATIONAL SRL de la S C SOMA SRL – Şoşu Constantin, respectiv câte 35.000 lei 1 de la fiecare. Dispune confiscarea de la inculpaţii STAVARACHE ROMEO şi APOSTOL CONSTANTIN suma totală de 100.000 lei primită prin intermediul Asociaţia TOP SPORT Bacău de la S C ASERO SRL – Căşuneanu Costel , respectiv câte 50.000 lei 1 de la fiecare. Menţine măsura sechestrului instituit prin ordonanţa nr. 107/P/2011 a DNA – SERVICIUL TERITORIAL BACĂU , din data de 2.07.2014 pentru bunurile aflate în proprietatea inculpatului Stavarache Romeo , respectiv pentru următoarele bunuri imobile situate în municipiul Bacău, strada Mihai Eminescu nr. 11, jud. Bacău, respectiv : – un teren compus din trei loturi: L1 – 108 mp categoria curţi construcţii, L2 – 283 mp categoria curţi construcţii, L3 – 519 mp categoria curţi construcţii. – patru corpuri de clădire: C1 – 252,42 mp, C2 – 21,29 mp, C3 – 37,25 mp, C4 – 83,71 mp, până la concurenţa sumei de 2.390.459 lei.

5. În baza art 16 alin 1 lit f cod pr penală coroborat cu art 122 lit d cod penal 1969 dispune încetarea procesului penal faţă de inculpatul CĂŞUNEANU COSTEL, pentru săvârşirea infracţiunii de dare de mită, prev. de art. 255 alin. 1 C.pen – 1969 . cu referire la art. 6 Legea 78/2000 cu aplicarea art. 5 C.pen., prin recalificare din infracţiunea prev. de art. 290 alin. 1 C.pen. cu referire la art. 6 Legea 78/2000 cu aplicarea art. 5 C.pen. întrucât a intervenit prescripţia răspunderii penale. Constată că inculpaţii au fost asistaţi de apărători angajaţi. În baza art.274 alin.1,2 din C.pr.pen. obligă inculpaţii Stavarache Romeo, Goian Liviu şi Cenuşă Liviu Vasile la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat, în sumă de câte 8.000 de lei fiecare şi a inculpatului Apostol Constantin la plata în sumei de 5.000 de lei . Cheltuielile judiciare pentru inculpatul CĂŞUNEANU COSTEL rămân în sarcina statului . Cu drept de apel în 10 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică azi, 14 iulie 2016.