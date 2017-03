Premieră în lupta cu băncile pe legea dării în plată

La Judecatoria sectorului 1 s-a inregistrat intr-o contestatie la dare in plata depusa de banci o cerere reconventionala prin care A.V. a cerut 100.000 de lei daune morale pentru atingerea adusă existenţei fizice a persoanei, integrităţii corporale şi sănătăţii, cinstei, demnităţii şi onoarei, prestigiului profesional si mai ales,pentru abuzul de drept al

bancii care a depus contestatie doar pentru tergiversarea dosarului.

Pentru dovedirea prejudiciului s-au depus inscrisuri si s-a solicitat proba cu un martor.

In data de 01.07.16 A.V. a apelat la avocatul Coltuc Marius pentru a depune intampinare la contestatia bancii si cerere reconventionala.

Inscrisurile vizeaza: decizii de concediere, adeverinte medicale, corespondenta banca-client, copie dosar de executare

silita, expertiza extrajudiciara evaluare imobil etc. Martorul vizeaza aspect privind problemele personale ale consumatorului.

Daunele morale s-au depus sub forma unei cereri reconventionale. Cererea reconventionala reprezinta un act procedural prin care paratul invoca pretentii proprii impotriva reclamantului. Pretentiile sale trebuie sa

derive din acelasi raport juridic ori sa fie strans legate de acesta iar daca ele vizeaza si alte persoane decat reclamantul, atunci acestea vor putea fi chemate in judecata ca parati.

Prin formularea unei cereri reconventionale, paratul devine parat-reclamant, iar reclamantul initial va deveni: reclamant-parat.

Cererea reconventionala trebuie sa respecte conditiile prevazute pentru orice cerere de chemare in judecata:

1. nume, prenume, CNP, domiciliu ori resedinta; denumire si sediu, CUI sau codul de identitate fiscala, numarul de inmatriculare in registrul comertului ori numarul de inscriere in registrul persoanelor juridice, contul bancar. Cerintele sunt prevazute atat pentru reclamant cat si pentru parat, daca reclamantul cunoaste toate aceste date de

identificare ale paratului.

2. nume, prenume, dovada calitatii celui care reprezinta partea in proces (daca este avocat atunci sa indice si sediul profesional)

3. obiectul cererii si valoarea lui, dupa pretuirea reclamantului. Trebuie de asemenea sa precizeze modul de calcul prin care a ajuns la acea valoare.

4. motivele de fapt si de drept pe care isi intemeiaza cererea

5. dovezile pe care isi sprijina fiecare capat de cerere

6. semnatura

Cererea reconventionala se depune odata cu intampinarea, iar cand intampinarea nu este obligatorie, se va depune cel tarziu la primul termen de judecata.

Se comunica reclamantului pentru ca acesta sa poata depune o intampinare, fiindu-i interzis sa depuna si el o cerere reconventionala.

Competenta sa solutioneze cererea reconventionala este instanta investita cu cererea principala (adica cererea de chemare in judecata prin care s-a declansat procesul) prin efectul prorogarii de competenta.

Disjungerea va fi o situatie de exceptie si va aparea atunci cand doar cererea principala este in stare de judecata. Spunem ca o cauza „se afla in stare de judecata” atunci cand s-a administrat probatoriul, nu mai exista exceptii de ridicat si nici cereri de formulat, prin urmare se pot pune concluzii pe fond. Mai precis, dupa ce s-a terminat cercetarea judecatoreasca. Ca atare, cea reconventionala va fi judecata separat.

Disjungerea nu va fi posibila atunci cand legea prevede acest lucru expres, sau cand judecarea cererilor impreuna se impune pentru solutionarea unitara a procesului. Cu alte cuvinte, nu se vor putea disjunge daca intre cele doua exista o legatura foarte stransa in asa fel incat admiterea cererii reconventionale ar avea drept consecinta

respingerea cererii principale.

De exemplu, nu se poate disjunge cererea reconventionala de cererea de chemare in judecata in cazul proceselor de partaj, atunci cand se cere completarea masei bunurilor de impartit, sau atunci cand prin cerere reconventionala paratul cere stabilirea domiciliului copilului, iar prin cea principala se cere stabilirea pensiei de intretinere (caci acela la care se va stabili domiciliul copilului nu va mai plati pensia de intretinere).

Aceasta cerere poate fi redactata separat sau se poate insera in cuprinsul intampinarii care va purta denumirea de „intampinare reconventionala”

Temeiul juridic al cererii reconventionale este abuzul de drept processual din partea bancii care a depus contestatia la darea in plata doar pentru a tergiversa procedura de dare in plata,neinvocand nicio critica temeinica legala

Situatia A.V.

“Sunt A.V. din Bucuresti si am luat un credit de 100.400 franci in 2007

la Bancpost pentru a lua o locuinta pentru familie

Din 2014 am facut tot mai greu fata ratelor si banca a inceput

executarea silita a acestuia.

Apoi am inceput o lupta “in hartii” cu banca si nici pana in ziua de

astazi banca nu a raspuns la nicio notificare

In 2016 am depus notificare pe dare in plata si spre surprinderea mea

,banca a depus contestatie.

Atunci am hotarat sa trec si eu la atac impotriva bancii si am solicitat

aceste daune morale.

Ma astept sa si castig”

Depre C.A.Coltuc

Avocat Coltuc Marius Vicentiu este specializat in dosarele impotriva

bancilor avand o experienta de peste 9 ani in lupta impotriva bancilor

www.coltuc.ro

www.facebook.com/avocatcoltuc

Whatsapp 0745.150.894