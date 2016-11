Proiectul „Ferdinand-TUTOR” continuă

Filed under

Chiar dacă oficial proiectul Erasmus + „Ferdinand-Tutor” (2015-1-RO01-KA102-014651) s-a încheiat pe 30 septembrie 2016, activitățile de multiplicare a rezultatelor și de diseminare continuă.

Vă reamintim, pe scurt, câteva informații despre acest proiect derulat la Colegiul Național „Ferdinand I”, din Bacău, începând cu 1 octombrie 2015. Proiectul a fost aprobat și finanțat cu 43.618 euro, de către Comisia Europeană. După un riguros proces de selecție a 16 elevi de la profilul matematică – informatică, intensiv informatică, a urmat o perioadă de câteva luni de pregătire profesională, lingvistică, culturală, pedagogică în vederea participării la un stagiu de practică în firme IT din Reggio Emilia, Italia.

Firmele au fost furnizate de către YouNet, firma intermediară din Bologna, iar elevii au lucrat 6 ore pe zi pentru a realiza acordul de formare și a atinge astfel obiectivele proiectului. Stagiul de practică a fost monitorizat de către Cristina Sichim, profesor de informatică. Portofoliile realizate de elevi în cadrul acestui proiect au fost foarte consistente (imagini, logo, banner, site, tutoriale audio-video). Elevii au utilizat limbaje și softuri dedicate precum: Photoshop, Camtasia, Html, Php, Brackets etc.

După stagiul de formare, elevii au oferit feedback printr-un raport individual online, apoi s-au implicat activ în activități de diseminare și de multiplicare a rezultatelor. O parte dintre acestea s-au desfășurat în septembrie și octombrie, iar altele se vor desfășura în perioada care va urma. De exemplu, după începerea cursurilor, la Colegiul Național „Ferdinand I”, elevii participanți la mobilitate au organizat un atelier de lucru IT, intitulat „Experiențe IT – tutorialul, metodă modernă de învățare”, la care i-au invitat pe colegii lor de la Colegiul Național „Gh. Vrănceanu”. Aceștia sunt viitori participanți la un proiect similar, iar ceea ce i-au învățat colegii lor ferdinandiști (pașii de realizare ai unui tutorial, softurile care pot fi utilizate, utilizarea tutorialelor pentru programare etc.) le va fi util în procesul de selecție în care vor fi implicați.

În octombrie, proiectul a fost prezentat la CNIV România 2016, a XIV-a Conferință Națională de Învățământ Virtual, manifestarea ştiinţifică finanţată de ANCSI-MECS (Activitatea de Cercetare) şi organizată de Universitatea din Bucureşti în colaborare cu Universitatea din Craiova, Departamentul de Informatică și SIVECO România SA. Lucrarea intitulată „Tutorialul − o nouă experiență de învățare” prezintă pașii de realizare ai tutorialelor, avantajele și dezavantajele utilizării lor, bune practici din stagiul de practică desfășurat în reggio Emilia, Italia etc.

În lunile noiembrie și decembrie, proiectul va fi diseminat în cadrul comisiilor metodice/cercurilor pedagogice, iar în cadrul activităților prilejuite de „Săptămâna, altfel” la C.N. Ferdinand I, vor avea loc alte ateliere de lucru și o masă rotundă cu reprezentanți ai unor firme IT din Bacău.