Cele mai scumpe filme din istoria cinematografiei

1. AVATAR

Buget alocat: 500 milioane de dolari

Încasări box-office: 2,7 miliarde de dolari

2. Pirates of the Caribbean: At World’s End

Buget alocat: 300 milioane de dolari

Încasări box-office: 963 miliarde de dolari

3. Superman Returns

Buget alocat: 294 milioane de dolari

Încasări box-office: 391 miliarde de dolari

4. Titanic

Buget alocat: 272,6 milioane de dolari

Încasări box-office: 1,8 miliarde de dolari

5. Harry Potter and the Half Blooded Prince

Buget alocat: 258 milioane de dolari

Încasări box-office: 933 miliarde de dolari

(manlifestyle.ro)