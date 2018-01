Cum se face modificarea obiectului de activitate al unei societăți

Filed under

Modificarea obiectului de activitate al unei societati poate insemna fie schimbarea obiectului principal de activitate ori a unuia dintre obiectele secundare, fie extinderea obiectului de activitate, adica adaugarea altor coduri CAEN la cele care exista deja in actul constitutiv al societatii.

Nevoia modificarii obiectului de activitate apare de obicei atunci cand societatea intentioneaza sa desfasoare, in mod curent, o activitate pentru care anterior nu era autorizata sau atunci cand societatea isi schimba efectiv profilul de activitate.

Autorizarea unui nou obiect de activitate se face la Registrul Comertului la fel ca orice alta modificare ce vizeaza actul constitutiv al societatii. Vezi mai jos care este documentatia necesara precum si limitarile/restrictiile privind modificarea obiectului de activitate al unei societati.

Documentatia necesara modificarii obiectului de activitate

Modificarea obiectului de activitate se inregistreaza la Registrul Comertului in baza unei documentatii constand din:

cerere-tip de inregistrare

hotararea adunarii generale a asociatilor (AGA) sau, dupa caz, decizia asociatului unic

actul constitutiv actualizat al societatii, cuprinzand obiectul de activitate modificat

certificatul de inregistrare in Registrul Comertului si anexa/anexele aferente, in original (daca modificarea vizeaza obiectul principal de activitate)

declaratia-tip pe proprie raspundere data de asociati/administratori cu privire la indeplinirea de catre societate a conditiilor de functionare pentru noile activitati (descarca aici declaratia tip de autorizare)

imputernicire speciala (forma autentica/avocatiala/delegatie) pentru persoanele imputernicite sa efectueze formalitatile de inregistrare a modificarii obiectului de activitate

dovada achitarii taxelor necesare (taxa de inscriere in Registrul Comertului si tariful de publicare in Monitorul Oficial)

word-count-ul (adica, numararea electronica a cuvintelor din hotararea AGA/decizia asociatului unic in functie de care se va stabili nivelul taxei de publicare in Monitorul Oficial);

Limitari sau restrictii privind modificarea obiectului de activitate al unei societati

Autorizarea unui obiect de activitate la Registrul Comertului se face, de regula, atunci cand activitatea respectiva se desfasoara de catre societate, in mod repetat, cu titlu curent. Desfasurarea, cu titlu sporadic, a unei activitati, nu ar trebui sa necesite autorizarea respectivei activitati la Registrul Comertului; este recomandabil, insa, ca situatia sa fie analizata de la caz la caz, deoarece nu ar fi exclus ca unele instante, fiscul sau alte autoritati sa aiba propriile interpretari In anumite situatii particulare, anterior inregistrarii unei activitati la Registrul Comertului, societatea trebuie sa obtina avize speciale din partea unor institutii sau organisme autorizate in acest scop

Exemple: activitatile financiar – bancare (banci, societati de leasing), activitatea societatilor de asigurari;

In unele cazuri, obiectul de activitate al unei societati nu poate fi extins deoarece legea obliga la mentinerea unui obiect unic

Exemplu: societatile de asigurari;

Unele activitati nu se pot desfasura (si, implicit, autoriza) decat de anumite societati

Exemplu: activitatea de a acorda imprumuturi se autorizeaza doar pentru institutiile financiare, o societate obisnuita neputand acorda imprumuturi in mod curent, adica cu titlu professional;

