Concerte și festivaluri în 2018

Pentru anul 2018 au fost anunţate numeroase concerte, iar între ele se află multe reveniri, precum Caro Emerald, Kraftwerk, Goran Bregović, David Garrett şi Judas Priest. Premierele sunt puţine, ca Foreigner şi Stone Sour, în timp ce câteva festivaluri au stabilit perioadele în care vor avea loc şi unele capete de afiş, scrie News.ro.

Trupa rap rock Crazy Town, cunoscută pentru piesa „Butterfly”, lansată la finalul anilor 1990, va concerta la Hard Rock Cafe, pe 21 ianuarie, de la ora 21.30. Biletele pot fi cumpărate din reţeaua iabilet.ro şi costă 25 şi 40 de lei, în funcţie de locul ocupat. În deschidere vor cânta trupele For the Win din Statele Unite şi Confessions of a Traitor din Marea Britanie.

Formaţia germană Kreator va concerta, pe 25 ianuarie 2018, la Arenele Romane, în cadrul turneului „Gods of Violence”, alături de formaţiile Decapitated (Polonia) şi Dagoba (Franţa). Concertul va avea loc în cort încălzit, iar biletele pot fi cumpărate din reţeaua iabilet.ro, la preţurile de 115 şi 165 de lei, până pe 15 ianuarie, şi 125 de lei (acces general), în ziua concertului.

Cântăreaţa fado Mariza va reveni în concert la Bucureşti pe 17 februarie, pentru a îşi promova albumul care a fost lansat la finalul anului 2017. Biletele pentru spectacolul de la Sala Palatului sunt disponibile în reţeaua Eventim şi au preţuri cuprinse între 110 şi 300 de lei.

Cântăreaţa de origine olandeză Caro Emerald va concerta pe 28 februarie 2018 la Sala Palatului, iar biletele au preţuri cuprinse între 85 şi 248 de lei. În primăvara anului 2017, a fost lansat EP-ul „Emerald Island” care dă numele turneului ce va include şi concertul programat pentru Bucureşti. Aceasta nu va fi prima vizită a artistei în România, Caro Emerald fiind unul dintre headlinerii ediţiei 2012 a festivalului B’Eestfest. Biletele pot fi cumpărate din reţeaua Eventim, la mai multe categorii de preţ: 85,5 lei, 130,5 lei, 166,5 lei, 202,5 lei şi 247,5 lei, la care se adăugă taxe de vânzare.

Grupul german electro Kraftwerk va susţine, pe 1 martie, un concert 3D la Arenele Romane, parte din seria de show-uri începută în 2012 la Muzeul de Artă Modernă din New York (MoMA). După opt ani de la prima vizită în România, trupa revine cu un concert prin care promite fanilor o experienţă multimedia senzaţională. Biletele pentru concertul de la Arenele Romane sunt în reţeaua Eventim, la preţul de 181 de lei – pentru zona golden circle, şi 151 de lei – pentru zona acces general.

Goran Bregović va reveni la Bucureşti, împreună cu orchestra sa, şi va susţine un concert pe 2 aprilie, la Sala Palatului. În spectacolul intitulat „Three Letters From Sarajevo”, la fel ca cel mai recent album al artistului, Bregović va face o incursiune în discografia sa. Biletele pentru acest concert au fost puse în vânzare în reţeaua iabilet.ro şi costă, până pe 15 ianuarie, 85, 115, 160 şi 240 de lei. Între 15 ianuarie şi 15 martie, preţurile vor fi de 90, 125, 170 şi 250 de lei. De la jumătatea lunii martie şi până în ziua concertului, de 95, 135, 180 şi 260 de lei. La intrare, biletele vor costa 100, 145, 190 şi 270 de lei.

Trupa suedeză Dark Tranquillity va concerta pe 19 aprilie la Bucureşti, unde îşi va prezenta cel mai recent album lansat, „Atoma”. Concertul va avea loc la clubul Quantic, iar biletele au fost puse în vânzare în reţeaua iabilet.ro, la mai multe categorii de preţuri: 69 de lei (primele 100 de tichete), 79 şi 89 de lei, în presale, şi 100 de lei, la intrare.

Trupa americană Foreigner, cunoscută pentru piese ca „I Want To Know What Love Is”, „Say You Will”, „Cold As Ice” şi „Urgent”, va concerta pe 7 mai la Sala Palatului. Formaţia rock, fondată în 1976 de britanicii Mick Jones şi Ian McDonald şi de vocalistul american Lou Gramm, va marca astfel patru decenii de carieră. Cel mai recent disc, „40”, o compilaţie care cuprinde 40 de piese lansate între anii 1977 şi 2017, stă la baza „40th Anniversary Tour” care, după Canada, Marea Britanie şi Statele Unite, va ajunge şi în România.

Violonistul David Garrett va susţine, în iunie 2018, două reprezentaţii ale concertului „Explosive Live” la Bucureşti, pe 8 şi 9 iunie, începând cu ora 20.00. Biletele sunt disponibile în reţeaua Eventim şi la casa de bilete a Sălii Palatului, la preţuri ce variază între 140 lei şi 450 lei, în funcţie de locul ocupat în sală.

Actorul Michael Malarkey, cunoscut din serialul „The Vampire Diaries”, va concerta pe 9 iunie la Hard Rock din Bucureşti, unde îşi va prezenta albumul de debut. Biletele pentru concertul de la Bucureşti se gasesc înreţeaua iabilet.ro, la preţurile de 49 de lei (fără loc) şi 80 de lei (cu loc la masă). De asemenea, a fost pus în vânzare şi un pachet VIP în valoare de 200 de lei.

Trupa rock americană Stone Sour va concerta, pe 26 iunie, la Arenele Romane. Biletele pentru concertul de la Bucureşti vor costa, până pe 1 februarie, 85, 129 şi 145 de lei, în funcţie de locul ocupat. După această dată, preţul lor va fi de 100, 149 şi 165 de lei, iar la intrarea în spaţiul de concert, ele vor costa 120, 159 şi 185 de lei.

Formaţia britanică heavy metal Judas Priest va reveni la Bucureşti cu un concert care va avea loc pe 22 iulie, la Romexpo. Trupa îşi va prezenta la Bucureşti albumul „Firepower”, pe care îl va lansa anul acesta. Biletele pot fi cumpărate din reţeaua iabilet.ro, la 129, 149, 175 şi 280 de lei. În presale, ele vor avea preţuri cuprinse între 149 şi 300 de lei, iar la intrarea în spaţiul de concert, între 159 şi 320 de lei.

Formaţia canadiană de thrash metal Annihilator va reveni în România pe 20 noiembrie, la Arenele Romane, în cort încălzit, evenimentul făcând parte din „A tour for the Demented”. Preţul biletelor este de 69 şi 89 de lei (primele 200 de tichete), 75 şi 95 de lei, până pe 15 mai, 90 şi 110 lei, până în ziua concertului. La intrare, ele vor costa 100 şi 130 de lei.

Festivaluri

Până în prezent au fost anunţate câteva date şi nume care vor participa la festivalurile ce vor avea loc în România anul acesta.

Electric Castle 2018 va avea loc între 18 şi 22 iulie, pe domeniul castelului Banffy din judeţul Cluj. Au fost anunţate, până în prezent, nume ca Damian Marley, London Grammar şi Wolf Alice, cărora li se adaugă Netsky, Valentino Khan, JP Cooper, The Horrors şi Dubioza Kolektiv. Abonamentele pentru ediţia de anul acesta au fost puse în vânzare şi au preţuri cuprinse între 469 şi 999 de lei, cu camping inclus. Ele pot fi cumpărate online, de pe electriccastle.ro.

ARTmania – În Piaţa Mare din Sibiu, în perioada 27 – 28 iulie, la cea de-a 13-a ediţie a festivalului vor concerta Steven Wilson, Leprous, ROME, Zeal & Ardor şi Distorted Harmony. Mai multe nume urmează să fie anunţate. Preţul unui abonament este de 190 de lei.

Rockstadt Extreme Fest 2018 va avea loc în perioada 2-5 august, pe Terenul de Biatlon de la baza Cetăţii Râşnov. Un abonament pentru cele patru zile costă 230 de lei (până pe 4 februarie), 270 de lei (5 februarie – 1 iulie) şi 300 de lei (din 2 iulie şi pe toată perioada evenimentului). Ele pot fi cumpărate din reţelele MyTicket si Bilete.ro şi de pe site-ul rockstadtextremefest.ro.

În perioada 2 – 6 august va avea loc, la Cluj-Napoca, cea de-a patra ediţie a festivalului Untold. Organizatorii nu au anunţat încă niciun nume care va urca pe scena evenimentului.

The Kooks, Cigarettes After Sex şi Rationale sunt primele nume confirmate pentru festivalul Summer Well 2018, care va avea loc în zilele de 11 şi 12 august, pe domeniul Stirbey din Buftea. Abonamentele pot fi cumpărate din reţeaua Eventim, la preţul de 232 de lei, căruia i se adaugă taxe.

Concursul Internaţional „George Enescu” 2018 va avea loc în perioada 1 – 23 septembrie. Înscrierile pentru cea de-a 16 ediţie se vor încheia pe 15 aprilie, iar preselecţia va avea loc în perioada 1 – 15 mai. Mai multe detalii urmează să fie anunţate.

Manifestări folclorice în 2018

Nedeea de la Tacasele – manifestare folclorică tradițională -2 iunie – Tacasele, jud. Arad

– manifestare folclorică tradițională -2 iunie – Tacasele, jud. Arad Târgul de fete de pe Muntele Găina – manifestare folclorică tradițională ce reuneste locuitorii din zona Muntilor Apuseni, luna iunie – comuna Avram Iancu, jud. Alba

– manifestare folclorică tradițională ce reuneste locuitorii din zona Muntilor Apuseni, luna iunie – comuna Avram Iancu, jud. Alba Nedeea de la Polovraci – serbare câmpeneasca și târg tradițional ce are loc anual în preajma zilei de Sfântul Ilie – 20 iulie – Polovraci, jud. Gorj

– serbare câmpeneasca și târg tradițional ce are loc anual în preajma zilei de Sfântul Ilie – 20 iulie – Polovraci, jud. Gorj Cântecele Oltului – festival de muzica populara. Participa interpreți vocali și instrumentiști din judeșele strabatute de Olt – 17-18 august, Călimanesti, jud. Vâlcea

– festival de muzica populara. Participa interpreți vocali și instrumentiști din judeșele strabatute de Olt – 17-18 august, Călimanesti, jud. Vâlcea Hora de la Prislop – serbare câmpenească și festival de folclor românesc ce reunește locuitori și formații folclorice din județele: Maramureș, Bistrița-Năsaud și Suceava – august – Pasul Prislop – la 12 km de localitatea Borșa.

– serbare câmpenească și festival de folclor românesc ce reunește locuitori și formații folclorice din județele: Maramureș, Bistrița-Năsaud și Suceava – august – Pasul Prislop – la 12 km de localitatea Borșa. Călușerul transilvanean – festival al formațiilor de călușeri din Transilvania – 21-22 decembrie – Deva, Orastie, Romos, jud. Hunedoara.

sursa: digi24.ro