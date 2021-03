România trece la ora de vară

În ultimul weekend din luna martie ceasurile vor fi date cu o ora inainte, iar ora 03:00 va deveni ora 04:00, ziua in cauza avand 23 de ore.

In noaptea de sambata spre duminica (27/28 martie 2021) ceasurile vor fi date cu o ora inainte.

Schimbarea orei exacte in Romania si UE ar putea deveni in curand istorie, in contextul in care Comisia pentru transport si turism din cadrul Parlamentului European a avizat favorabil, cu 23 voturi pentru si 11 impotriva renuntarea la doua ore exacte, respectiv de iarna si de vara pe teritoriul Uniunii Europene.

Ora de vara este adoptata pentru folosirea din plin, cat mai mult timp, a luminii Soarelui. Se economiseste astfel energie electrica necesara iluminatului.

Tara noastra, dar si majoritatea tarilor din Europa si de pe alte continente trec la in ultimul weekend din luna martie ora exacta de vara

Ceasurile se dau

inainte primavara, cand incepe ora exacta de vara si

inapoi toamna, la trecerea la ora exacta de iarna (Daylight Saving Time – DST).

In prezent, Comisia Europeana a propus renuntarea pe teritoriul UE la doua ore exacte (de vara si iarna). Aceasta initiativa urmeaza sa fie examinata de Consiliul si Parlamentul European.

Chiar daca schimbarea orei exacte poate sa perturbe un pic organismul, ciclul de somn, temperatura corpului si dispozitia creata de trezirea mai timpurie se adapteaza in scurt timp.

Trecerea la ora de vara este un efort cu care organismul se poate adapta relativ usor, insa acest lucru depinde si de particularitatile fizice si psihice ale fiecarui organism în parte.

UTC Sta la baza timpului civil si a zonelor orare din intreaga lume.

UTC, care inseamna timp universal coordonat in limba engleza, este definit de ceasuri atomice, dar indica aceeasi ora exacta. In UTC o secunda are intotdeauna aceeasi lungime.

Secundele de reglaj sunt introduse in UTC pentru a impiedica UTC-ul si GMT-ul sa aiba diferente. Aceasta pentru ca in GMT secundele sunt cronometrate dupa pozitia Soarelui, astfel incat, in principiu, acestea nu au intotdeauna aceeasi lungime.

Timp de 100 de ani, GMT a fost utilizat ca baza pentru definirea timpului in intreaga lume.

Deoarece lumea in zilele noastre se bazeaza in mare parte pe definitia precisa a timpului data de ceasurile atomice, a devenit o regula ca reglajul orei exacte sa fie stabilit dupa standardul UTC.