Lucrările de toamnă în grădină

Toamna este anotimpul în care valorificăm producția de fructe și legume pentru iarnă și facem pregătirile pentru sezonul rece.

Într-o primă etapă se curăță grădina de frunze și alte uscături, se elimină plantele anuale care și-au încheiat perioada de vegetație, ce sunt eventual înlocuite altele proaspete, de sezon. Tot acum se pot planta bulbii florilor ce vor răsări la primavară precum lalele, zambile, anemone, narcise, etc.

Dupa recoltarea ultimelor fructe, adunați toate resturile: frunze, fructe stricate și eliminate-le din gradină, altfel vor fi sursa de dăunatori pentru anul următor.

Tot acum este momentul să administrați îngrașăminte organice precum gunoiul de grajd, mranița sau îngrașăminte verzi, provenite de la resturile vegetale din cultură.

Grădină. Ce semănăm toamna

La începutul lunii septembrie, mai exact in perioada 1-10, se cultiva ceapa verde de iarnă, salata care ierneaza sau macrișul. La mijlocul lunii, 10-20, se poate adăuga și spanacul. Daca nu vreți să îl cultivați în acea perioada, optati pentru 20-30 septembrie. Mai puteți adăuga salata de iarnă sau ceapa care va răsări la primavară.

În perioada 1-10 octombrie, in perioada 1-10, se poate cultiva spanac ce va iesi la primavara. De asemenea, puteti planta si usturoi pentru primavara, la fel si loboda ori ceapa. Puteti semana si conopida, sau mazare ori rubarba.

Luna noiembrie reprezinta ultima perioadă în care se mai pot planta legume. In perioada 1-10 noiembrie se pot semana morcov, patrunjel, ceapa, usturoi, mazare, dar se pot planta si rizomii de hrean.

Toamna este perioada în care strângeți multe resturi vegetale din care puteți realiza compost.

Astfel, deșeurile biodegradabile provenite din grădină pot fi transformate cu un minim de efort în îngrășământ natural pentru soluri. În această perioadă amenajați rampa sau zona de compostare și verificați lăzile pentru compost.

Cum se poate face compostarea rapidă în 18 zile. Metoda Berkeley

Greblați periodic frunzele care cad în special pe gazon și adăugați-le în masa de compostare.

Alte operații de toamnă

Pregatiți butoaiele pentru colectarea apei de ploaie și verificati burlanele să nu fie înfundate de frunze sau alte resturi.

Jardinierele si plantele la ghiveci trebuie adapostite pe perioda sezonului rece (rozmarin, dafin, muscate, salvie, etc.).

Acum este momentul optim sa plantati arbori, arbusti, trandafiri sau gard viu.

Totodată, dacă doriti sa semănati gazon o puteți face in perioada septembrie – sfarsit de octombrie iar daca vremea este prielnica ii puteti aplica si prima tundere pana la venirea zapezii. Gazonul se tunde la înalțimea de 4 cm, se curăță de frunzele uscate și se aplică un îngrasamant special pentru perioada de iarnă.

Trandafirii urcatori se curata de ramurile uscate, rupte, atacate de boli, se taie iar tulpinile se ancoreaza bine de pergola, gard, spalier astfel incat sa nu fie rupte de vanturi sau viscol. Tufele de trandfiri se tund si se musuroiesc.

Sapati in jurul pomilor si administrati îngrașăminte organice.

Totodată, toamna se fac plantari de pomi si arbusti fructiferi. În zonele cu temperaturi scăzute pe timpul iernii, de minus 17ºC se protejează tulpinile rămase cu coceni de porumb sau cu paie ori se culcă tulpinile la pământ, dacă acestea sunt suficient de flexibile la bază și nu se îndoaie sau se rup și se acoperă cu resturi vegetale. In plus, toti pomii vor fi tutorati si vor fi ancorati impotriva vanturilor, viscolului. Spre sfarsitul toamnei, inainte de inghet aplicati un tratament pe baza de ulei mineral tuturor pomilor pentru a distruge toate ouale si toti daunatorii ce hiberneaza in scoarta pomilor.

Unelte

Dupa ce ați încheiat toate lucrarile agricole din gradină, luati toate uneltele si le curățati-le, aplicând totodată un strat protector cu efect anticoroziv pe foarfeci, lagăre, șuruburi, lanțuri de drujbă.

Verificați mașinile de tuns iarba, furtune de stropit, sisteme de irigatie si puneti-le la pastrat in stare de functionare pana primavara urmatoare.

Lucrarile de toamna în sere

Daca sunteti posesorii unei mici sere trebuie să o curățați și dezinfectați și să o pregatiți de iarnă. În interior pământul trebuie arat, pentru a beneficia de aerare și sterilizare pe durata iernii.