Circumstanţe atenuante şi agravante în Noul Cod Penal

In materia circumstantelor atenuante elementele de noutate privesc continutul circumstantelor atenuante judiciare si efectele circumstantelor atenuante. Art. 75 Circumstante atenuante (1) Urmatoarele imprejurari constituie circumstante atenuante legale: a) savarsirea infractiunii sub stapanirea unei puternice tulburari sau emotii, determinata de o provocare din partea persoanei vatamate, produsa prin violenta, printr-o atingere grava a demnitatii persoanei sau printr-o alta actiune ilicita grava; b) depasirea limitelor legitimei aparari; c) depasirea limitelor starii de necesitate. (2) Pot constitui circumstante atenuante judiciare: a) eforturile depuse de infractor pentru inlaturarea sau diminuarea consecintelor infractiunii; b) imprejurari legate de fapta comisa, care diminueaza gravitatea infractiunii sau periculozitatea infractorului. Art. 76 Efectele circumstantelor atenuante

(1) In cazul in care exista circumstante atenuante, limitele speciale ale pedepsei prevazute de lege pentru infractiunea savarsita se reduc cu o treime.

(2) Daca pedeapsa prevazuta de lege este detentiunea pe viata, in cazul retinerii circumstantelor atenuante se aplica pedeapsa inchisorii de la 10 la 20 de ani.

(3) Reducerea limitelor speciale ale pedepsei se face o singura data, indiferent de numarul circumstantelor atenuante retinute. A fost inlaturata circumstanta privitoare la conduita buna a infractorului anterior savarsirii infractiunii, ramanand ca o asemenea imprejurare sa fie avuta in vedere in cadrul criteriilor generale de individualizare a pedepsei. De asemenea, a fost regandita reglementarea efectelor circumstantelor atenuante, sub aspectul intinderii si a modului de determinare al acestor efecte .

Existenta circumstantelor atenuante conduce la reducerea cu 1/3 a limitei speciale maxime si minime ale pedepsei prevazute de lege . Reducerea atat a limitei speciale minime cat si a celei maxime a pedepsei confera judecatorului o mai mare libertate de apreciere in stabilirea concreta a pedepsei prin aceea ca nu mai este obligat sa aplice, de drept, o pedeapsa sub minimul special al pedepsei dar pastreaza aceasta posibilitate in masura in care operatiunea de individualizare conduce la o asemenea concluzie.

In acelasi timp, prin reducerea limitelor speciale ale pedepsei cu o fractie (1/3) se realizeaza o determinare proportionala a efectului atenuant tinand cont de gradul de pericol abstract stabilit de legiuitor pentru o anumita infractiune . In privinta circumstantelor agravante, principala modificare consta in renuntarea la categoria circumstantelor agravante judiciare intrucat, tinand seama de modul imprecis al reglementarii si de efectul asupra raspunderii penale, textul se situeaza la limita principiului previzibilitatii legii, lasand posibilitatea agravarii raspunderii penale a unei persoane, careia i se reproseaza adoptarea unei conduite periculoase, in conditiile in care fapta ce atrage acest efect nu este descrisa de lege cu claritate pentru se putea intelege fara echivoc in ce consta imprejurarea care imprima faptei un caracter mai grav.

Art. 77 Circumstante agravante Urmatoarele imprejurari constituie circumstante agravante: a) savarsirea faptei de trei sau mai multe persoane impreuna; b) savarsirea infractiunii prin cruzimi sau supunerea victimei la tratamente degradante; c) savarsirea infractiunii prin metode sau mijloace de natura sa puna in pericol alte persoane sau bunuri; d) savarsirea infractiunii de catre un infractor major, daca aceasta a fost comisa impreuna cu un minor; e) savarsirea infractiunii profitand de starea de vadita vulnerabilitate a persoanei vatamate, datorata varstei, starii de sanatate, infirmitatii sau altor cauze; f) savarsirea infractiunii in stare de intoxicatie voluntara cu alcool sau alte substante psihoactive, cand a fost provocata in vederea comiterii infractiunii; g) savarsirea infractiunii de catre o persoana care a profitat de situatia prilejuita de o calamitate, de starea de asediu sau de starea de urgenta. Art. 78 Efectele circumstantelor agravante (1) In cazul in care exista circumstante agravante, maximul pedepsei prevazute de lege pentru infractiunea savarsita se poate majora cu pana la 2 ani in cazul inchisorii, respectiv cu pana la o treime din acest maxim in cazul pedepsei amenzii. (2) Majorarea limitelor speciale ale pedepsei se face o singura data, indiferent de numarul circumstantelor agravante retinute. Modul in care aceste circumstante functioneaza astazi in practica judiciara ofera adeseori exemple tipice de analogie in defavoarea inculpatului, procedeu prohibit in dreptul penal si sanctionat de jurisprudenta CEDO pe terenul art. 7 din Conventie .

Mai trebuie mentionat si faptul ca niciunul dintre sistemele legislative de referinta (german, italian, spaniol, portughez, olandez, elvetian, belgian, francez etc.) nu contine o reglementare a unor circumstante agravante judiciare. Sub aspectul continutului circumstantelor agravante s-a procedat la o reevaluare a imprejurarilor care au aptitudinea de a evidentia un grad de pericol ridicat astfel incat sa justifice retinerea acestora ca circumstante legale. Astfel, s-a extins si sfera de aplicare a circumstantei privind comiterea infractiunii de catre o persoana in stare de intoxicatie preordinata, la cauzele care determina aceasta stare fiind adaugate, pe langa alcool, si alte substante psihoactive, a caror consumare reprezinta o incalcare a unei interdictii legale sau medicale. Introducea acestei circumstante este determinata de constatarile practicii judiciare din ultimii ani conform carora numeroase infractiuni contra persoanei si contra patrimoniului, dar nu numai, se comit pe fondul consumului de alcool, de droguri sau de alte substante interzise ori cu regim special. S-a renuntat la agravarea raspunderii in cazul comiterii infractiunii din motive josnice deoarece, prin forta lucrurilor, in majoritatea covarsitoare a cazurilor comiterea infractiunilor nu este animata de resorturi care pot starni admiratie sau pot reprezenta repere morale.

In masura in care, intr-un caz concret, mobilul comiterii infractiunii evidentiaza in mod flagrant nivelul scazut de constiinta al infractorului, aceasta imprejurare poate fi avuta in vedere in procesul de individualizare al pedepsei. In plus, continutul acestei circumstante nu a fost niciodata delimitat cu precizie de doctrina si jurisprudenta. Totodata a fost introdusa o noua circumstanta agravanta, constand in savarsirea infractiunii profitand de starea de vadita vulnerabilitate a persoanei vatamate, datorata varstei, starii de sanatate, infirmitatii sau altor cauze, intrucat o asemenea imprejurare evidentiaza o periculozitate ridicata a infractiunii dar si a infractorului. In privinta efectelor circumstantelor agravante acestea se determina prin aplicarea unei fractii de o treime asupra limitelor speciale ale pedepsei amenzii prevazute de lege pentru infractiunea comisa, iar in cazul pedepsei inchisorii prin aplicarea facultativa a unui spor de pana la 2 ani.

