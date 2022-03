Cum afli dacă o firmă este în insolvență

Deschiderea procedurii insolventei cu privire la o firma poate avea un impact deosebit asupra tuturor celor care au relatii comerciale cu aceasta (ex: pierderea sumelor avansate catre respectiva firma, denuntarea imediata a contractelor existente, nelivrarea/intarzierea la livrare a marfii etc).

Avand in vedere ca, din cauza crizei economice, tot mai multe firme risca sa intre in insolventa, in cazul in care vreti sa incheiati un contract cu o firma si, in special, in cazul in care intentionati sa virati un avans catre aceasta, ar fi bine sa va asigurati, mai intai, ca respectiva firma nu este in insolventa, folosind urmatoarele surse de informare:

I. Surse neoficiale

Daca este vorba despre o firma cunoscuta, vestea cu privire la deschiderea procedurii insolventei circula de regula foarte repede prin presa. Prin urmare, verificarea poate incepe printr-o simpla cautare pe Internet cu privire la numele firmei si cuvantul insolventa. Spre exemplu, daca vom cauta pe Google dupa expresia „insolventa Flanco” vom gasi imediat foarte multe articole privind procedura insolventei deschisa cu privire la aceasta firma cunoscuta.

II. Surse oficiale

Avand in vedere ca informatiile postate pe Internet sau obtinute din alte surse neoficiale pot fi incorecte/incomplete, este foarte recomandabil sa verificati intotdeauna aceste informatii, folosind sursele oficiale, mentionate mai jos.

De asemenea, in cazul in care firma cu care doriti sa incheiati contractul nu este foarte cunoscuta, este foarte posibil sa nu obtineti nicio informatie relevanta din sursele neoficiale. Prin urmare, si in acest caz este recomandabil sa folositi urmatoarele surse oficiale de informatii cu privire la procedurile de insolventa:

Portalul Instantelor de Judecata si

Buletinul Procedurilor de Insolventa

avocat COLTUC MARIUS VICENTIU