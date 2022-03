Noţiuni utile despre mediere

Textul de lege:

Art. VII

1.Articolul III din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 90/2012 pentru modificarea si completarea Legii nr. 192/2006 privind medierea si organizarea profesiei de mediator, precum si pentru modificarea art. II din Legea nr. 115/2012 pentru modificarea si completarea Legii nr. 192/2006 privind medierea si organizarea profesiei de mediator, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 878 din 21 decembrie 2012, se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Art. III

„Dispozitiile art. 2 alin. (12) din Legea nr. 192/2006 privind medierea si organizarea profesiei de mediator, cu modificarile si completarile ulterioare, referitoare la sanctiunea inadmisibilitatii cererii de chemare în judecata, se aplica numai proceselor începute dupa data de 1 august 2013.”

ORDONANTA DE URGENTA nr. 4 din 30 ianuarie 2013 privind modificarea Legii nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative conexe, publicata in M.Of. nr. 68 din 31 ianuarie 2013.

Conform art. 1 alin. (1) din Legea 192/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, daca legea nu prevede altfel, partile, persoane fizice sau persoane juridice, sunt obligate sa participe la sedinta de informare privind avantajele medierii, inclusiv, daca este cazul, dupa declansarea unui proces In fata instantelor competente, In vederea solutionarii pe aceasta cale a conflictelor in materie civila, de familie, In materie penala, precum si in alte materii, in conditiile prevazute de lege.

Dovada participarii la sedinta de informare privind avantajele medierii se face printr-un certificat de informare eliberat de mediatorul care a realizat informarea, astfel cum prevad dispozitiile art. 1 alin. (11) teza I din aceeasi lege.

Legiuitorul nu stabileste In sarcina partilor conflictului obligatia de a participa la procedura medierii, ci doar obligativitatea participarii la sedinta de informare privind avantajele medierii. In concluzie, partile sunt singurele In masura sa decida daca recurg la solutionarea conflictului prin mediere.

Cu alte cuvinte, medierea este facultativa, voluntara, lasata de legiuitor la indemana partilor care consimt parcurgerea unei astfel de proceduri in scopul rezolvarii conflictului intervenit Intre ele. Insa participarea la sedinta de informare privind avantajele medierii este obligatorie.

De retinut! Nu trebuie confundat caracterul facultativ si voluntar al medierii cu cel obligatoriu al participarii la informarea de mediere in materiile prevazute de lege.

